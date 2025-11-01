Star Academy estimations : Lenny prend le large, Ema et Noah au coude à coude (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est ce soir qu’aura lieu le 3ème prime et que l’un des trois nommés – Noah, Ema ou Lenny – sera éliminé et ne retournera pas au château de Dammarie-les-Lys.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Lenny qui est en tête. Il est en hausse et compte désormais 40% des votes !







Publicité





Il a pris le large sur Ema, 2ème avec 30,5% et Noah, dernier avec 29,4%. C’est plus serré que jamais cette semaine entre les trois nommés ! Lenny, dernier lors de nos premières estimations, est en hausse constante.

Rappelons que ce soir, les téléspectateurs auront l’opportunité de repêcher l’un des trois nominés. Les deux autres verront ensuite leur sort entre les mains des académiciens, qui devront choisir lequel fera son grand retour au château.



Publicité





Alors, d’après vous, qui mérite de continuer l’aventure ? Et qui devra quitter définitivement le jeu ? À vous de trancher en votant pour votre candidat favori et en partageant votre opinion dans notre sondage !

Sondage Star Academy nominations semaine 2

Qui doit rester au château ? Emma Lenny Noah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.