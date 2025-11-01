Star Academy estimations : Lenny prend le large, Ema et Noah au coude à coude (SONDAGE)

Par /

Publicité

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est ce soir qu’aura lieu le 3ème prime et que l’un des trois nommés – Noah, Ema ou Lenny – sera éliminé et ne retournera pas au château de Dammarie-les-Lys.


Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est toujours Lenny qui est en tête. Il est en hausse et compte désormais 40% des votes !

Star Academy estimations : Lenny prend le large, Ema et Noah au coude à coude (SONDAGE)
Capture TF1


Publicité

Il a pris le large sur Ema, 2ème avec 30,5% et Noah, dernier avec 29,4%. C’est plus serré que jamais cette semaine entre les trois nommés ! Lenny, dernier lors de nos premières estimations, est en hausse constante.

Rappelons que ce soir, les téléspectateurs auront l’opportunité de repêcher l’un des trois nominés. Les deux autres verront ensuite leur sort entre les mains des académiciens, qui devront choisir lequel fera son grand retour au château.


Publicité

Alors, d’après vous, qui mérite de continuer l’aventure ? Et qui devra quitter définitivement le jeu ? À vous de trancher en votant pour votre candidat favori et en partageant votre opinion dans notre sondage !

Sondage Star Academy nominations semaine 2

Qui doit rester au château ?

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy du 1er novembre : le 3ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)
Star Academy du 1er novembre : le 3ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)
Star Academy : voir ou revoir Ambre et Kendji aux NRJ Music Awards (VIDÉO)
Star Academy : voir ou revoir Ambre avec Kendji aux NRJ Music Awards (VIDÉO)
Star Academy du 31 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 31 octobre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy estimations : Lenny en tête devant Noah et Ema (SONDAGE)
Star Academy estimations : Lenny en tête devant Noah et Ema (SONDAGE)


Publicité


Retour en haut