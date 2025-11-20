

20h30 le dimanche du 2 novembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 2 novembre 2025 : Un destin trois étoiles

L’émission « 20h30 le dimanche » (Nouvelle fenêtre) s’intéresse au parcours d’Anne-Sophie Pic, devenue l’une des cheffes les plus renommées au monde. Née à Valence (Drôme), elle a grandi dans les cuisines du restaurant familial, un lieu où les étoiles Michelin se gagnent, se transmettent… et parfois se perdent.

Rien ne la prédestinait à reprendre l’affaire, mais le destin en a décidé autrement. Guidée par les souvenirs de son enfance et les parfums des plats de son père, elle s’est battue pour hisser l’établissement au plus haut niveau de la gastronomie française. Un voyage culinaire qui l’a menée de la Drôme jusqu’à Bangkok.



