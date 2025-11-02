Un Si Grand Soleil spoilers : Eve déterminée, une lettre d’Eliott, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 21 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire qu’après toute l’affaire sur la mort d’Eliott, Eve et Muriel sont en guerre. Muriel en veut à Eve de l’avoir crue capable du meurtre d’Eliott et Eve est décidée à se battre pour avoir un droit de garde sur son petit-fils. Mais une lettre d’Eliott pour ses proches va tous les bouleverser.

Pendant ce temps là, Lucas va se retrouver dans une situation compliquée et il va franchir la ligne rouge chez L Cosmétiques. Quant à Kira, après la publication de son article, elle doit assumer les conséquences de ses actes et Pinot décide de porter plainte.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 1794) : Au journal, Kira fait face aux conséquences de son acte. Quant à Eve, elle ne compte pas renoncer à Toma sans se battre.

Mardi 18 novembre 2025 (épisodes 1795) : Tandis que Lucas s’enfonce dans son mensonge, une lettre d’Eliott bouleverse ses proches.

Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 1796) : Alors que Pinot décide de porter plainte suite à l’article de Kira, Sybille a d’autres plans en tête concernant Dimitri et Lucas.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 1797) : Tandis qu’à l’hôpital, Laurine prend en grippe le nouvel interne, Emma découvre un mystérieux foulard de luxe dans les affaires de Lucas.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 1798) : Pris au piège, Lucas va devoir franchir la ligne rouge à L. Cosmétiques. Laurine quant à elle compte sur Janet pour valider son projet de thèse.

