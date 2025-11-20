

20h30 le dimanche du 23 novembre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 23 novembre 2025 : les invités

De Taxi Driver à l’intensité du face-à-face entre l’agent Clarice Starling et Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, couronnée de deux Oscars, Jodie Foster s’est imposée comme une figure incontournable du cinéma, à la fois hollywoodienne et francophile.

À l’occasion de la sortie de Vie privée de Rebecca Zlotowski, dans lequel elle joue en français, elle est l’invitée exceptionnelle de « 20h30 le dimanche ». En revenant sur son parcours d’enfant star, ses rôles emblématiques, ses engagements et son attache profonde à la France, Jodie Foster réagit aux images marquantes de sa carrière et se confie à Laurent Delahousse.



