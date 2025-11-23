Plus Belle La Vie spoilers : le choix de Luna, Barbara doute, les résumés jusqu’au 12 décembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 12 décembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Luna va finalement faire un choix lourd de conséquences : elle va s’occuper de Martin, son petit-fils. Le fils de Rudy et Ninon est un ado difficile et il débarque à Marseille.

Pendant ce temps là, Barbara doute d’un proche tandis que Chloé est rattrapée par son passé et pourrait bien ne pas pouvoir récupérer sa fille… Et un incendie force des habitants du Mistral à déménager.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 8 au 12 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 (épisode 480) : Chloé est déboussolée par son passé qui la rattrape. Au Mistral, Thomas tente d’apaiser les doutes de Barbara, à l’égard d’un proche. Malgré ses réserves, Luna reconsidère la décision de s’occuper de son petit-fils.

Mardi 9 décembre 2025 (épisode 481) : Par hasard, Chloé fait une découverte qui l’oblige à provoquer une confrontation. A Massalia, une résidente est submergée par le travail. Suite à un départ de feu, des habitants du Mistral se voient obligés de trouver un logement en urgence…

Mercredi 10 décembre 2025 (épisode 482) : Face aux accusations de Chloé, les opinions divergent. Chez les Kepler, Vanessa espère encore pouvoir s’en sortir. De son côté, Luna est persuadée de l’efficacité de ses méthodes d’éducation positives avec Martin.

Jeudi 11 décembre 2025 (épisode 483) : Dans la tourmente, Chloé voit s’amenuir les chances de récupérer sa fille. Au Mistral, les habitants ont une idée pour soutenir un de leurs proches à l’hôpital. A la résidence Massalia, Apolline s’inquiète pour une de ses camarades.

Vendredi 12 décembre 2025 (épisode 484) : La police fait une découverte glaçante qui vient raviver les tensions. Apolline, quant à elle, se sent manipulée et lance l’alerte. A la résidence, de nouveaux arrivants viennent perturber l’équilibre des anciens.

