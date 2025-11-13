Audiences 12 novembre 2025 : « Désenchantées » leader devant « S.W.A.T »



Audiences 12 novembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec sa nouvelle série inédite « Désenchantées », qui a rassemblé 3,06 millions de téléspectateurs en moyenne pour 18,1% de pda.





C’est devant TF1 avec un épisode inédit de la série « S.W.A.T. », qui a réuni 2,03 millions de téléspectateurs pour 11% de pda.







Audiences 12 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui n’a intéressé que 1,62 million de téléspectateurs pour 10% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du film « Insaisissables 2 », qui a réuni 1,34 million de téléspectateurs en moyenne pour 8,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie