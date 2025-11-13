Le Meilleur Pâtissier du 13 novembre : l’épisode 10 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Le Meilleur Pâtissier du 13 novembre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour cette 10e semaine du concours, cap sur les plus gourmands des gâteaux britanniques !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 13 novembre 2025, présentation de l’épisode 10 « God save the cream ! »

Cyril Lignac et Mercotte embarquent les cinq pâtissiers encore en compétition pour un voyage gustatif en Grande-Bretagne. Mais attention : seuls quatre d’entre eux décrocheront leur place pour les quarts de finale !

Épreuve du classique revisité : crumble gourmand, le roi du tea time !

Cyril met à l’honneur un dessert aussi simple en apparence qu’incontournable : le crumble. Fruits fondants, pâte croustillante et dorée au four… les candidats devront transformer ce grand classique familial venu d’Angleterre en un véritable gâteau digne d’un concours.



Épreuve technique : l’incroyable et très royal Battenberg cake !

Mercotte ressort de son grimoire un pilier de la pâtisserie britannique, né en 1884 pour célébrer un mariage princier : le Battenberg cake ! Sponge cake ultra moelleux, compotée de fraises, pâte d’amande raffinée… les pâtissiers devront surtout réussir à révéler, à la découpe, un motif spectaculaire : le drapeau du Royaume-Uni !

Épreuve créative : les symboles de l’Angleterre en gâteau !

Cabine téléphonique, bus à impériale, garde royale, fish & chips, métro londonien ou encore Big Ben : pour cette ultime épreuve avant les quarts de finale, Cyril et Mercotte invitent les candidats à imaginer et réaliser en gâteau un symbole emblématique de l’Angleterre. Marius Dufay, ancien chef pâtissier du meilleur restaurant du monde et désormais à la tête d’une prestigieuse pâtisserie londonienne, viendra partager avec eux ses précieux conseils et astuces.

Le Meilleur Pâtissier du 13 novembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !