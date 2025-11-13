Ici tout commence du 13 novembre : la série déprogrammée, comment s’est passé l’accident d’Hector ? Réponse !



Publicité





Ici tout commence du 13 novembre 2025, votre série déprogrammée – Exceptionnellement ce jeudi soir, vous ne retrouverez pas votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la chaîne diffusera l’édition spéciale « 13 Novembre, 10 ans après ».











Publicité





Ici tout commence du 13 novembre 2025 – déprogrammation

Mais la bonne nouvelle, c’est que votre série sera de retour dès demain, vendredi 14 novembre 2025 à 18h30.

Clotilde et Andréa révèlent la vérité

Et si vous êtes pressé de savoir ce qui vous attend vendredi, on peut déjà vous révéler que Clotilde et Andréa vont raconter toute la vérité à leurs proches ! Clotilde explique à Rose, Emmanuel et Joachim que son père, Auguste, lui avait offert une voiture alors qu’elle n’avait pas encore son permis. Il a insisté pour qu’elle conduise, il s’est mis à pleuvoir… Elle ne voyait plus rien et a renversé un cycliste : Hector ! Elle a cru qu’il était mort, Auguste a décidé qu’ils devaient prendre la fuite avant d’appeler les secours un peu plus tard. Le lendemain, après l’amputation de la jambe d’Hector, Auguste est venu voir André et son mari. Il a proposé de leur céder l’hôtel qu’il venait d’acheter en échange de leur silence. Ils ont accepté. Tout le monde est sous le choc !

De son côté, Clotilde a voulu se dénoncer mais Auguste lui a interdit et lui a demandé de ne plus jamais revoir Hector pour ne pas craquer.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Ismaël fait un aveu bouleversant (vidéo épisode du 18 novembre)

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous via la page dédiée de TF1+.