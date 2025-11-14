Audiences 13 novembre 2025 : France / Ukraine loin devant « Les disparus de Valenciennes »



Audiences 13 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec le match de foot France / Ukraine. La large victoire des Bleus a convaincu 5,12 millions de téléspectateurs pour 27% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Les disparus de Valenciennes », qui a réuni 2,45 millions de téléspectateurs pour 13,4% pda.







Audiences 13 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « 13 novembre, le choix de Sonia », qui a rassemblé 2,12 millions de téléspectateurs pour 10,7% de pda.

M6 suit avec l’épisode 10 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,37 million de téléspectateurs pour 7,1% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.



Source chiffres audiences : Médiamétrie