Star Academy estimations : Théo L. prend le large sur Léane et Ema (SONDAGE)



Publicité





Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est ce soir qu’un quatrième académicien sera éliminé et ne rentrera pas au château de Dammarie-Les-Lys.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Théo L. est en tête avec 43% des votes.







Publicité





Théo L. a maintenant de l’avance sur Léane, deuxième avec 39%. Ema ferme toujours la marche, elle est très loin derrière avec seulement 18,3% des votes. Ça s’annonce serré entre Théo et Léane mais c’est plus compliqué pour Ema.



Publicité





Rappelons que les téléspectateurs votent depuis mardi soir pour sauver l’un des trois candidats en danger. Les deux autres verront alors leur avenir remis entre les mains des académiciens, qui voteront vendredi soir, à la fin du prime, pour décider qui réintégrera le château.

Alors, qui doit poursuivre l’aventure ? Qui doit faire ses valises ? C’est à vous de choisir en soutenant votre candidat favori et en donnant votre avis dans notre sondage. Précisons que ce sondage n’a qu’une valeur indicative : seuls vos votes officiels seront pris en compte !

Sondage Star Academy nominations semaine 4

Qui doit rester au château ? Ema Léane Théo L. Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.