Echappées Belles du 15 novembre : direction les Ardennes ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 15 novembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Les Ardennes au cœur » suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 15 novembre 2025, à 21h – « Les Ardennes au cœur »

Bienvenue dans les Ardennes françaises, cette « petite Sibérie » souvent perçue comme isolée et austère. Longtemps marquées par une réputation de territoire dur et reculé, elles révèlent pourtant, à qui s’y aventure, un visage bien différent.

Ici, la nature est reine : forêts profondes, vallées verdoyantes, rivières et lacs composent un paysage intact. Parcourir les Ardennes, c’est découvrir une région discrète, sauvage et apaisante, un écrin préservé qui se dévoile à ceux qui prennent le temps de s’y perdre.

Ismaël Khelifa part à la rencontre de ce département méconnu pour en révéler la richesse. Du bivouac au cœur du massif aux balades au fil de la Meuse, en passant par la Voie verte qui relie les plus beaux villages, il explore un territoire qui mise sur le tourisme nature. Mais au-delà des paysages, ce sont surtout les rencontres qui marquent : celles d’Ardennais passionnés, profondément attachés à leur terre et fiers de leur culture.

Les Ardennes ne se livrent pas d’un coup. Il faut s’y immerger pour en saisir l’essence. Tout au long de son périple, Ismaël tente de comprendre ce lien viscéral qui unit les habitants à leur région. Il découvre un territoire du cœur, où accueil, solidarité et enracinement prennent tout leur sens.

Pourquoi les Ardennais restent-ils si étroitement liés à leur terre ? Et si cette région trop souvent ignorée était, en réalité, la destination idéale pour se reconnecter à l’essentiel ?

Echappées Belles du 15 novembre à 22h35 – « Madrid, le temps d’un week-end »

De Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie située dans les Yvelines, jusqu’à l’estuaire du Havre, Sabine Quindou part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la Seine d’aujourd’hui et gardent la mémoire de celle d’hier. À vélo, en canoë, à cheval ou à pied, elle remonte le fil du fleuve et du temps pour explorer la richesse des paysages qu’il traverse — entre campagnes bucoliques, cités médiévales et zones urbaines — et découvrir comment ses méandres façonnent les territoires, nourrissent les terres et inspirent celles et ceux qui vivent sur ses rives.



