Audiences 16 novembre 2025 : « Les enquêtes de Vera » leader devant « Wonder Woman 1984 »

Audiences 16 novembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec un épisode inédit de la série « Les enquêtes de Vera », qui a intéressé 3,48 millions de téléspectateurs pour 19,3% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Wonder Woman 1984 », qui a réuni 2,40 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.

Audiences 16 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,80 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion du film « La lutte des classes », qui a été suivie par 1,51 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

