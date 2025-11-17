Audiences 16 novembre 2025 : « Les enquêtes de Vera » leader devant « Wonder Woman 1984 »



Audiences 16 novembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec un épisode inédit de la série « Les enquêtes de Vera », qui a intéressé 3,48 millions de téléspectateurs pour 19,3% de pda.





C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Wonder Woman 1984 », qui a réuni 2,40 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.







Audiences 16 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,80 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion du film « La lutte des classes », qui a été suivie par 1,51 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie