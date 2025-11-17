Ici tout commence du 17 novembre : drame pour Clotilde ! (résumé + vidéo épisode 1307 en avance)



Ici tout commence du 17 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1307 – Clotilde va aller présenter ses excuses à Hector ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais après des propos très durs d’Hector, elle reprend la route bouleversée et finit par avoir un accident de voiture !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 novembre – résumé de l’épisode 1307

Constance informe Teyssier qu’elle part dès le lendemain à Singapour pour soutenir Théo, dévasté par sa rupture avec Célia. Teyssier lui promet de gérer la situation en son absence. Il réunit ensuite Rose et Clotilde pour leur révéler qu’il a refusé l’exigence d’Hector Jourdain : virer Clotilde afin de préserver le partenariat. Clotilde propose de démissionner pour le bien de l’Institut, mais Rose et Teyssier s’y opposent fermement.

Chez les Jourdain, Andréa insiste sur l’importance du partenariat, tandis qu’Hector refuse toujours de collaborer avec Clotilde et veut reprendre le contrôle des décisions. Plus tard, Rose et Clotilde croisent Ismaël, qui repousse sèchement la cheffe Armand. Secoué par la situation chez lui, Ismaël demande ensuite à Léonard de l’héberger à l’internat, celui-ci accepte et le soutient.



Clotilde se rend ensuite à l’hôtel Jourdain pour s’excuser auprès d’Hector. Toujours en colère, il refuse sa lettre d’aveux. Jeanne la récupère et finit par l’ouvrir, découvrant les aveux de culpabilité de Clotilde dans l’accident… Sur le chemin du retour, bouleversée, Clotilde téléphone à Joachim puis, en larmes, a un accident de voiture !

Dans le parc, Billie rend son bouquet à Ferdinand, refusant ses excuses. Plus tard, Ferdinand avoue à la cheffe Rivero avoir volé la recette de Billie. Son honnêteté est saluée. La cheffe Rivero en parle à Billie, qui accepte finalement de lui donner une seconde chance pour le coaching, à condition qu’il ne la trahisse plus. Enfin, alors qu’elles voulaient prendre leur temps, Carla et Bérénice réalisent qu’elles n’arrêtent pas de penser à leur mariage et décident finalement de se dire oui à Noël.

Ici tout commence du 17 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

