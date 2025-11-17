Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 17 novembre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 5 – C’est ce lundi qu’auront lieu la seconde partie des évaluations de la semaine 5 au château de la Star Academy. Au programme comme hier après-midi, des chansons tirées au sort une heure avant.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, le tirage au sort des évaluations doit avoir lieu à 9h pour les élèves, soit 9h30 sur le flux live TF1+. Les élèves auront une heure pour préparer leurs évaluations, qui débuteront à 10h pour eux, soit 10h30 sur le live.

Rappelons que le premier groupe est passé hier après-midi. Ce matin ce sera donc le tour de : Léo, Lily, Mélissa, Sarah, Théo L., Théo P., et Victor. Si vous avez loupé le premier groupe, rattrapage ici avec notre résumé complet.

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mardi soir les noms des trois élèves nominés cette semaine.



Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.