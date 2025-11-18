Audiences 17 novembre 2025 : « Menace imminente » leader devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 10 novembre 2025 – C’est TF1 qui est encore arrivé en tête des audiences lundi soir avec la nouvelle série inédite « Menace imminente », dont les 2 premiers épisodes ont captivé 3,95 millions de téléspectateurs en moyenne pour 22,9% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 13 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,33 millions de téléspectateurs pour 17,8% de pda.







Audiences 10 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « La mule », qui a réuni 1,25 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.

France 2 termine au plus bas la diffusion de la sériee « Des vivants ». Les deux derniers épisodes ont attiré 1,10 million de téléspectateurs en moyenne pour 6,2% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie