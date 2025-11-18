La France a un incroyable talent : les dernières auditions ce soir sur M6 (18 novembre)



Ce mardi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 20 de La France a un incroyable talent. Au programme, la sixième soirée d’auditions avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur M6+.







La France a un incroyable talent du 18 novembre 2025 – présentation d’émission 5

Pour cette ultime soirée d’auditions, la scène de La France a un incroyable talent s’apprête à vibrer une dernière fois au rythme de numéros aussi fous qu’émouvants et imprévisibles. Et qui sait ? Un dernier Golden Buzzer pourrait encore tout changer ! À l’issue des auditions, le jury se réunira pour sélectionner les premiers artistes qui obtiendront leur place en quarts de finale.

Les talents à découvrir ce soir

ARTHUR MOREL VAN HYFTE

Arthur est un artiste de cirque qui a évolué au sein des plus grandes compagnies. Il vient présenter un numéro de prisme aérien réalisé avec un agrès qu’il a lui-même imaginé et fabriqué. Il a également enregistré sa propre voix pour accompagner la musique : une véritable création personnelle. Réussira-t-il à impressionner le jury ?



FIVE

Chanteur, compositeur et interprète, Five a aussi été un pilote moto de haut niveau. Mais lors d’une compétition aux Pays-Bas, un grave accident l’a privé de l’usage de ses jambes. Il a écrit la chanson “Pays Bas” pour raconter son histoire. Parviendra-t-il à toucher le jury avec cette interprétation ?

ALLIANCE CRÉATIVE

Ce trio de comédiens se connaît depuis une dizaine d’années, après s’être rencontré à leurs débuts dans l’improvisation théâtrale à Genève. Depuis 2023, ils montent chaque mois des spectacles autour du doublage improvisé : sur scène, ils redoublent des extraits de films, d’émissions ou de publicités qu’ils découvrent en direct, et inventent toutes les répliques à partir d’un thème donné par le public. Parviendront-ils à relever ce défi sur le plateau de l’émission ?

PV

Jeune papa au visage juvénile, PV — pour Pierre-Victor — est un humoriste qui a déjà fait ses preuves. Entre Montreux et le Jamel Comedy Club, il ne lui manquait plus que La France a un incroyable talent, dont il est un fervent admirateur. Saura-t-il déclencher les rires tant attendus du jury et du public ?

