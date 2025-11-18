Ici tout commence du 18 novembre : Clotilde échappe au pire, Victor fait un choix (résumé + vidéo épisode 1308 en avance)



Ici tout commence du 18 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1308 – Plus de peur que de mal pour Clotilde dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle a survécu au terrible accident d’hier soir alors que de son côté, Victor décide de quitter l’hôtel Jourdain pour démarrer une nouvelle vie à Nice.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 18 novembre – résumé de l’épisode 1308

Clotilde survit de façon inespérée à son accident. À l’hôpital, Joachim, Loup, Rose et Teyssier viennent la soutenir. Teyssier lui annonce que les Jourdain refusent toujours de signer le partenariat tant qu’elle n’est pas renvoyée, mais il compte tenir bon en espérant qu’ils cèdent.

À l’hôtel Jourdain, Hector reste en colère contre sa mère et décide de quitter l’entreprise pour partir travailler à Nice. Jeanne l’encourage à lire la lettre laissée par Clotilde, qui a eu son accident en rentrant bouleversée. À l’hôpital, il surprend Clotilde regrettant son attitude passée. Touché, il confie ensuite à Jeanne qu’il pourra peut-être lui pardonner un jour, mais pas leur mère. Malgré tout, il veut toujours partir et céder ses parts ; Jeanne, elle, préfère remettre l’hôtel en vente.



De son côté, Ismaël avoue à Léonard qu’il ne sait plus où il en est. Il lui raconte son premier crush pour un garçon à 14 ans, la réaction violente de son grand-père, puis des années de déni avec Bianca. Le baiser échangé avec Léonard l’a bouleversé, Ismaël s’excuse. Ils s’embrassent, mais Léonard refuse d’aller plus loin tant qu’il ne se sera pas accepté.

Carla, qui hésite entre Zoé et Coline pour être son témoin, lance une mini-compétition. La première épreuve, un planning de mariage, est remportée par Zoé. À la ferme, Gaëtan avoue à Alice avoir besoin de recul : ils n’ont pas les mêmes envies concernant la parentalité. Ils décident de faire un break, Alice le laisse respirer et tente de s’occuper en préparant les examens avec Olivia, qui rejette toutes ses propositions.

Ici tout commence du 18 novembre 2025 – extrait vidéo

