Audiences 18 novembre 2025 : « Alex Hugo » toujours devant « La France a un incroyable talent »

Audiences 18 novembre 2025 – Même en rediffusion, c’est encore France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode de « Alex Hugo », qui a captivé 3,49 millions de téléspectateurs pour 19,4% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 6 de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,82 million de téléspectateurs pour 15,1% de pda.







Audiences 18 novembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Harry Potter et l’Ordre du Phénix », qui a captivé 2,56 millions de téléspectateurs pour 16,3% de pda.

France 2 suit avec la série documentaire inédite « Notre histoire de France » », qui a été suivie hier soir par 1,48 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie