Demain Nous Appartient spoiler : Bastien dérape face à Marceau (vidéo épisode du 21 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Bastien va déraper face à Marceau dans quelques jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Alors que Violette remarque que quelque chose ne va pas, elle vient parler à Bastien…











Il lui assure que ça va, il est juste à bout avec Marceau. Mais il débarque au même moment et se remet à provoquer Bastien… Il fait même volontairement tomber son sac ! Bastien n’en peut plus, il prend le sac de Marceau et le vide par terre. Lizzie, témoin seulement de la dernière partie de la scène, vient confronter Bastien. Violette intervient, elle précise que c’est Marceau qui l’a cherché. Et ils sont tous les deux envoyés chez la proviseure !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2079 21 novembre 2025 : Bastien craque

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.