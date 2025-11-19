Ici tout commence du 19 novembre : Clotilde fait une grande annonce ! (résumé + vidéo épisode 1309 en avance)



Ici tout commence du 19 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1309 – Teyssier et Rose sont prêts à annuler le partenariat avec les Jourdain ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mais Clotilde, poussée par Léonard, va réagir…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 novembre – résumé de l’épisode 1309

Bianca tente de parler à Ismaël, mais il la quitte en prétextant être débordé. Thelma surprend Teyssier et Rose préparant en secret, et dans le dos de Clotilde, un communiqué pour annuler le partenariat avec l’hôtel Jourdain. Elle en informe Léonard et Maya. Léonard avertit Clotilde des manœuvres de Teyssier et Rose, et lui apprend qu’Hector veut partir et que l’hôtel va être revendu. Plus tard, il console Bianca en larmes après sa rupture.

À l’hôtel Jourdain, Ismaël et Léonard découvrent une publication de Clotilde qui annonce l’inauguration avec elle en cheffe de brigade ! Léonard admet être à l’origine de cette initiative. Ismaël, touché, se rapproche de lui, mais Léonard garde ses distances et l’encourage à dire la vérité à Bianca. Leur complicité est observée par Andréa… Teyssier reproche ensuite à Clotilde d’avoir agi seule. Jeanne refuse toujours le partenariat, malgré les arguments de Clotilde.



Alice et Olivia révisent l’organisation des examens après avoir constaté que les élèves révisent trop sélectivement. Elles annoncent des épreuves étalées sur deux semaines, dont un menu en neuf temps élaboré par un trinôme tiré au sort.

Carla organise une nouvelle épreuve pour choisir sa témoin : Zoé gagne. Bérénice demande à Teyssier d’organiser son mariage à l’Institut, mais il refuse. Zoé, épuisée, laisse finalement sa place de témoin à Coline, qui propose que le mariage ait lieu à la ferme.

Ici tout commence du 19 novembre 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.