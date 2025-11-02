Audiences 1er novembre 2025 : « Brigade du fleuve » leader devant la Star Academy

Audiences 1er novembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Brigade du fleuve », qui a rassemblé 3,38 millions de téléspectateurs pour 18% de pda.


C’est devant TF1 avec le 3ème prime de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 3,25 millions de téléspectateurs pour 17,1%.

©Philippe Leroux – France Télévisions – Fédération


Audiences 1er novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec une rediffusion de « 100% Logique », qui a réuni 3,21 millions de téléspectateurs pour 18% de pda. Cette rediffusion fait mieux que l’inédit de la semaine précédente !

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 805.000 téléspectateurs pour 4,3% de pda.


M6 est faible et au plus bas avec la nouvelle série « Matlock », qui a été suivie par seulement 678.000 téléspectateurs en moyenne pour 3,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
