Sept à huit du 2 novembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 2 novembre 2025, sommaire et reportages





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 2 novembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Libération anticipée, des criminels face aux juges. Comment est évalué le risque de récidive ? Un document exceptionnel.



Dans « 7 à 8 »

🔵 L’ascension d’un enfant du Gard devenu le roi du burger.

🔵 L’internat des enfants épileptiques. Ils apprennent à vivre avec cette maladies aux manifestations imprévisibles.

🔵 Et Michel Sardou dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. À l’occasion de ses 60 ans de carrière, Michel Sardou, véritable icône de la chanson française, fait l’objet d’un album, d’un film et de deux livres retraçant son parcours exceptionnel. Installé à Bormes-les-Mimosas, il reçoit Audrey Crespo-Mara pour un entretien intime au cours duquel il se confie sur son enfance, l’amour, la mort, mais aussi sur les polémiques qui l’entourent : les accusations de sexisme portées par certaines féministes, la condamnation de Nicolas Sarkozy — qui l’avait marié à Anne-Marie Périer — ou encore l’utilisation de sa chanson culte Les Lacs du Connemara lors des meetings du Rassemblement national de Marine Le Pen.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 2 novembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application TF1+.