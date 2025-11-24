Audiences 23 novembre 2025 : « Death Wish » leader devant « Les enquêtes de Vera »

Audiences 23 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Death Wish », qui a réuni 4,06 millions de téléspectateurs pour 23% de pda.


C’est devant France 3 avec un épisode inédit de la série « Les enquêtes de Vera », qui a intéressé 2,96 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.

Capture TF1


Audiences 23 novembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le film inédit « Choeur de rockers », qui a été suivie par 2,71 millions de téléspectateurs pour 14,5% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,16 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

