Audiences 26 novembre 2025 : « L’amour et les forêts » leader devant « Will Trent »



Publicité





Audiences 26 novembre 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec le film inédit « L’amour et les forêts », qui a rassemblé 2,30 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,1% de pda.





C’est devant TF1 avec la saison 2 inédite de la série « Will Trent », qui a réuni 2,14 millions de téléspectateurs en moyenne pour 12,4% de pda.







Publicité





Audiences 26 novembre 2025 : les autres chaînes

Canal+ complète le podium avec la Ligue des Champions et le match PSG / Tottenham, qui a réuni 1,56 million de fans de foot pour 9% de pda.



Publicité





M6 suit avec un numéro inédit de « On n’est pas d’accord ! », qui a réuni 1,22 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.

France 3 suit avec un numéro inédit du magazine « Secrets d’histoire », qui n’a intéressé que 1,08 million de téléspectateurs pour 6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie