Star Academy : Papy répond à Léo qui l’appelle « le vioc » !

L’ambiance est toujours aussi électrique – et souvent très drôle – au château de la Star Academy. Cette fois, c’est Léo qui a créé la surprise après un cours de théâtre animé par Papy, le professeur emblématique de l’exercice scénique.











Au sortir d’un atelier où les académiciens devaient revisiter « Roméo et Juliette » dans une version urbaine, le jeune candidat n’a pas hésité à commenter l’exigence du cours… à sa manière.

Visiblement satisfait, Léo a lâché devant les caméras : « C’était un peu dur de porter bien la voix, mais content, content. Le vioc là, il était content donc vas-y ça s’est bien passé. »

Une remarque qui fait immédiatement réagir Jeanne, sa binôme de la semaine, : « Le vioc ? ». Ce à quoi Léo répond du tac au tac : « Je sais pas, le vioc, Papy. »



Des propos qui n’ont évidemment pas échappé à Papy lui-même. Loin de s’en offusquer, le professeur de théâtre a choisi de répondre avec le sens de l’humour qu’on lui connaît. Sur Instagram, il a publié une story pleine d’autodérision, écrivant : « Ça fait mal mais quand même, oui, je suis content », accompagné d’un émoji de personne âgée.

Une réaction qui a beaucoup amusé les internautes, ravis de voir que Papy prend les choses avec légèreté. Une preuve de plus que, malgré les taquineries des élèves, le lien se renforce semaine après semaine entre les académiciens et leur professeur.

