Ici tout commence du 27 novembre : Ninon et Gary s’embrassent, Pénélope et Gaëtan font un choix (résumé + vidéo épisode 1315 en avance)

Ici tout commence du 27 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1315 – Ninon et Gary vont s’embrasser ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et suite à la proposition d’Alice, Pénélope et Gaëtan vont prendre une décision…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 27 novembre – résumé de l’épisode 1315

Gaëtan et Pénélope discutent de la proposition d’Alice de faire un enfant par PMA et concluent d’abord que ce n’est pas réaliste. Pourtant, chacun de son côté finit par douter : Pénélope confie à Billie qu’elle a réellement envie d’être enceinte, tandis que Stanislas et Joachim encouragent Gaëtan à considérer cette idée, qu’ils voient comme une belle preuve d’amour.

En parallèle, Zoé découvre que Gary a un faible pour Ninon. Il admet hésiter à cause d’une règle fixée par Pénélope, puisqu’ils ont couché ensemble. Zoé confirme que ce genre de limites ne se brise pas.



Plus tard, Pénélope, Ninon et Gary présentent leur concept culinaire aux cheffes Listrac et Wiesberg, qui sont séduites. Au même moment, Pénélope fait un malaise ; paniquée, Ninon craint une crise cardiaque, mais Pénélope révèle qu’il s’agit d’un symptôme de sa ménopause. Plus tard, en larmes, elle confie à Ninon son diagnostic et la proposition d’Alice. Ninon la pousse à suivre son désir d’être mère. Dans la foulée, Ninon et Gary finissent par s’embrasser…

Le soir, à la coloc, Gaëtan et Pénélope admettent enfin qu’ils veulent tous deux devenir co-parents et décident d’aller vers une PMA.

De son côté, Malik, autoproclamé chef de brigade, impose un menu sur le thème du feu à Loup et Milan. Les deux camarades osent modifier ses recettes, et Malik finit par accepter quelques ajustements. Mais Ferdinand le met en garde : s’il n’agit pas, ils pourraient l’évincer. Sous pression, Malik sabote discrètement le condiment du groupe. Les cheffes, déçues du résultat, leur demandent de revoir leur recette pour le lendemain.

À la direction, Jeanne remercie Anaïs pour son aide. Carla débarque ensuite pour demander une dispense des cours d’hôtellerie afin de préparer son mariage ; Jeanne révèle qu’un autre élève a fait la même demande, Gaspard. Sur les conseils d’Anaïs, elle refuse et confie les deux élèves à Andréa. Celle-ci leur fait refaire une chambre en urgence, puis les charge de nettoyer les toilettes, ce qui amuse autant Anaïs que Teyssier.

Ici tout commence du 27 novembre 2025 – extrait vidéo

