Audiences 27 novembre 2025 : « Le Daron » petit leader devant « Mémoire trouble »

Audiences 27 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec un épisode inédit de la saison 2 de la série « Le Daron », qui a convaincu 2,52 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Mémoire trouble », qui a réuni 2,32 millions de téléspectateurs pour 13,4% pda.







Audiences 27 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 12 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,70 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.

France 2 suit un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,49 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie