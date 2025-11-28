Audiences 27 novembre 2025 : « Le Daron » petit leader devant « Mémoire trouble »

Par /

Publicité

Audiences 27 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec un épisode inédit de la saison 2 de la série « Le Daron », qui a convaincu 2,52 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.


C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Mémoire trouble », qui a réuni 2,32 millions de téléspectateurs pour 13,4% pda.

Audiences 27 novembre 2025
Capture TF1


Publicité

Audiences 27 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 12 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,70 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda.

France 2 suit un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,49 million de téléspectateurs pour 9,1% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Secret Story : Alexis et Zoé annoncent une grande nouvelle !
Secret Story : Alexis et Zoé annoncent une grande nouvelle !
Astrid et Raphaëlle du 28 novembre : votre épisode ce soir sur France 2 (saison 6)
Astrid et Raphaëlle du 28 novembre : votre épisode ce soir sur France 2 (saison 6)
« Stars à domicile » : l’émission culte de retour ce soir sur TF1 (invités du 28 novembre 2025)
"Stars à domicile" : l'émission culte de retour ce soir sur TF1 (invités du 28 novembre 2025)
Pékin Express du 28 novembre 2025 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?
Pékin Express du 28 novembre 2025 : l'épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?


Publicité


Retour en haut