Ici tout commence du 28 novembre : Pénélope fait une révélation choc, Teyssier remplacé (résumé + vidéo épisode 1316 en avance)

Ici tout commence du 28 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1316 – Ninon va découvrir la vérité sur Gary et Pénélope ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Pénélope va faire une révélation choc à Olivia…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 28 novembre – résumé de l’épisode 1316

À la coloc des marais, Pénélope et Gaëtan avancent dans leur projet de PMA. Alice, très investie, fait de nombreuses recherches et découvre qu’une PMA entre amis n’est pas autorisée. Elle les encourage donc à se faire passer pour un couple pendant la procédure, ce qui intrigue Olivia, qui lui conseille de ne pas trop s’impliquer.

À l’Institut, Ninon confie à Pénélope qu’elle a embrassé Gary et qu’ils ont un date. Elle lui demande ses créoles rouges, mais Pénélope avoue en avoir perdu une et tente de la décourager de s’engager avec Gary. Elle finit par aller lui parler : Gary admet qu’il a un vrai coup de cœur pour Ninon et accepte, avec Pénélope, de ne jamais révéler qu’ils ont couché ensemble.



Lors de leur rendez-vous, Ninon et Gary restent finalement dans sa chambre à l’internat et se rapprochent. Mais en s’allongeant, Ninon retrouve la boucle d’oreille de Pénélope. Elle confronte sa sœur, qui lui rend l’autre boucle et s’excuse. En apprenant qu’elle et Gary lui ont menti, Ninon se sent profondément blessée. Peu après, Olivia surprend Pénélope en pleurs. Celle-ci avoue douter de la PMA et révèle avoir déjà eu un enfant qu’elle a perdu.

Pendant ce temps, Lionel vit mal le départ de Fleur à l’internat. Zoé lui conseille de l’inviter ou de se plonger dans son projet de Master. Un malentendu avec Enzo fait croire à ce dernier que Lionel travaille sur un projet autour des fleurs. Pour revoir Fleur, Lionel prétend organiser un tournoi de foot pour le BDE. Fleur accepte de l’aider et le trio commence à préparer l’événement.

À l’hôtel Jourdain, Anaïs assiste Denis pendant son cours de conciergerie et recadre ses élèves, ce qui l’impressionne. Teyssier, de passage, note leur complicité et la bonne entente entre Anaïs et Jeanne à l’Institut. Il convoque Anaïs avec les sœurs Armand et lui propose de le remplacer durant son absence. Anaïs accepte.

Ici tout commence du 28 novembre 2025 – extrait vidéo

