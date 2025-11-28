Secret Story : Alexis et Zoé annoncent une grande nouvelle !



C’est une nouvelle qui va ravir les fans de Secret Story. Alexis et Zoé, couple emblématique formé lors de la saison 2024 du célèbre programme de téléréalité, viennent d’annoncer qu’ils vont se marier !











Alexis, joueur de football professionnel en Belgique et grand gagnant de Secret Story 2024, a révélé l’heureuse nouvelle hier sur ses réseaux sociaux. Le sportif a expliqué avoir fait sa demande en mariage plus tôt dans la semaine… et Zoé a dit oui sans hésiter !

Dans une publication, Alexis a partagé une vidéo de sa demande en mariage avec la bague de fiançailles qu’il a offert à Zoé. « Enfin… 💍❤️ » a-t-il écrit.

Les fans du couple se réjouissent déjà et les félicitations affluent de toutes parts. Aucun détail n’a encore été dévoilé concernant la date ou le lieu du mariage, mais une chose est sûre : l’amour né dans Secret Story continue de faire rêver.



