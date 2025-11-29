Audiences 28 novembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » loin devant « Stars à domicile »

Par

Audiences 28 novembre 2025 – C’est France 2 est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un épisode inédit de « Astrid, Raphaëlle », qui a captivé 4,15 millions de téléspectateurs pour 22% de pda.


C’est devant TF1 avec le grand retour de « Stars à domicile », qui a réuni 2,38 millions de téléspectateurs pour 13,5%.

TF1


Audiences 28 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 4 de la nouvelle saison de « Pékin Express : la route des glaces », suivi par 1,51 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.

Flop pour France 3 avec son documentaire inédit « L’humour à la française », qui a intéressé 943.000 téléspectateurs pour 5,7% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

