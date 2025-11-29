Echappées Belles du 29 novembre : direction le Pérou ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 29 novembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit direction le Pérou et une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 29 novembre 2025, à 21h – « Pérou, l’héritage inca » (inédit)

Le Pérou attire irrésistiblement les voyageurs par ses paysages grandioses et son riche patrimoine culturel. Terre de contrastes, il marie nature spectaculaire et traditions ancestrales. Berceau de la civilisation inca, il nourrit depuis l’enfance l’imaginaire collectif, des Mystérieuses Cités d’or à Tintin. Le Machu Picchu, qui accueille près de 4 300 visiteurs par jour, n’est pourtant qu’un fragment d’un héritage bien plus vaste. La région de Cusco et la Vallée sacrée, ponctuées de villages et de sites archéologiques, témoignent d’un savoir-faire remarquable encore visible aujourd’hui.

Car l’héritage inca est vivant : organisation communautaire, agriculture en terrasses, rituels dédiés à la Pachamama… autant de traditions perpétuées dans les Andes. Le quechua, langue officielle depuis 1975, reste parlé par près de 10 millions de personnes, véritable lien entre passé précolombien et présent.



Publicité





Aujourd’hui, la jeunesse péruvienne réinvente cet héritage : festivals, musique andine modernisée, artisanat revisité, initiatives culturelles… Partout, de Lima à Cusco, s’affirment des identités mêlant modernité et racines indigènes.

Comment cet héritage continue-t-il à façonner l’identité péruvienne ? Comment les jeunes le transforment-ils pour bâtir un avenir fier et ancré ? Autant d’interrogations qui invitent à découvrir le Pérou au-delà de ses paysages.

Echappées Belles du 29 novembre à 22h35 – « Lisbonne gourmande » (rediffusion)

Lisbonne s’est imposée ces dernières années comme un véritable carrefour de renouveau culinaire. En pleine effervescence, sa gastronomie mêle avec brio modernité et traditions portugaises.