Un Si Grand Soleil Spoilers : arrestation choc, aveux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 3 au 7 novembre 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 3 au 7 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur la mort d’Eliott. Alors que le téléphone de Muriel a borné sur la scène de crime, elle et Boris sont arrêtés. Muriel explique qu’Eliott a frappé Boris avant d’enlever Toma. Elle a eu l’adresse de sa planque par Charles et quand elle est arrivée sur place, Eliott était déjà mort. Elle a paniqué, elle a récupéré Toma dans la voiture et a pris la fuite.

Mais de son côté, Boris décide d’avouer le meurtre d’Eliott ! Il annonce à la police que c’est lui qui l’a tué ! Muriel assure que Boris ment et la police pense qu’il le fait pour la protéger parce qu’elle qui l’a tué. Eve est bouleversée et s’en prend violemment à Muriel. Mais Manu lui explique qu’il n’y croit pas, il reste convaincu que la mort d’Eliott est liée au trafic de drogue. Et en fin de semaine, Alex trouve une vidéo qui prouve l’innocence de Muriel : elle est arrivée sur les lieux 10 minutes après la mort d’Eliott !



Quant à Kira, sa plainte a été classée sans suite mais elle refuse d’abandonner.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 3 au 7 novembre 2025

Lundi 3 novembre 2025 (épisode 1784) : Alors qu’Emma découvre que sa mère a de gros ennuis, deux nouveaux suspects ressortent dans l’enquête.

Mardi 4 novembre 2025 (épisodes 1785) : Tandis qu’Eve découvre les sombres secrets d’Eliott, de son côté, Lucas fait une rencontre providentielle.

Mercredi 5 novembre 2025 (épisode 1786) : Bien que sa plainte ait été classée, Kira ne compte pas baisser les bras. Quant à Catherine, elle en veut à Muriel d’avoir entraîné Boris dans sa chute.

Jeudi 6 novembre 2025 (épisode 1787) : Alors qu’Alix n’arrive pas à tirer un trait sur Lucas, Eve déclare la guerre à Muriel.

Vendredi 7 novembre 2025 (épisode 1788) : Kira compte faire entendre sa voix au journal. Côté enquête, un nouvel élément change la donne pour Muriel.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 3 au 7 novembre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.