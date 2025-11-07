Audiences 6 novembre 2025 : « Meurtres à Marie-Galante » leader devant « Section de recherches »

Audiences 6 novembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Marie-Galante », qui a réuni 2,50 millions de téléspectateurs pour 14,9% pda.


C’est loin devant TF1 avec la rediffusion d’un épisode de la série « Section de recherches », qui a convaincu 2,18 millions de téléspectateurs pour 12,13% de pda.

Audiences 6 novembre 2025 : « Meurtres à Marie-Galante » leader devant « Section de recherches »
Audiences 6 novembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 9 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,68 million de téléspectateurs pour 9,5% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,10 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.


