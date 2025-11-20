« Noël sous les flocons » : votre téléfilm de Noël ce 20 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Noël sous les flocons » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 20 novembre 2025 – Ce jeudi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël sous les flocons ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël sous les flocons » : l’histoire, le casting (inédit)

Emily Winters, créatrice de mode new-yorkaise, s’apprête à dévoiler une nouvelle collection inspirée du Far West et de l’univers équestre, un clin d’œil à son enfance dans le Montana. Pour assurer sa promotion, sa patronne l’oblige à travailler avec deux influenceurs très en vue, Travis et Laura Gunner, frère et sœur célèbres pour leurs performances en ski-joëring. Ce projet ramène Emily à Bozeman, sa ville natale, où se tient une importante compétition de la discipline. Sur place, elle retrouve sa mère… et Jake Hollis, son amour de jeunesse. Entre ses ambitions créatives et les émotions que ce retour déclenche, Emily devra trouver un nouvel équilibre.

Avec : Natalie Hall (Emily Winters), Joe Scarpellino (Jake Hollis), Maxine Denis (Laura Gunner), Bruno Jacques (Travis Gunner), Susan Hamann (Sue Winters)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Noël sous les aurores boréales ».

« Noël sous les aurores boréales » : l’histoire et le casting

Megan et Oliver, journalistes spécialisés dans les voyages, sont en compétition pour décrocher le poste de rédacteur en chef. Leur avenir se jouera sur leur article de Noël consacré à Tokyo. Mais lorsqu’un atterrissage d’urgence détourne leur vol vers l’Alaska, ils se retrouvent bloqués chez la famille d’Oliver. Megan craint que ce contretemps ne lui fasse perdre sa promotion, tandis qu’Oliver redoute de revoir sa sœur, avec qui les tensions sont encore vives…

Avec : Emma Johnson (Megan), Marcus Rosner (Oliver), Ryan Northcott (Logan), Essek Moore (Daniel)