Demain Nous Appartient du 11 novembre : Violette fait une découverte (résumé + vidéo épisode 2072 en avance)

Demain nous appartient du 11 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2072 de DNA – Violette va faire une découverte troublante sur Esmée ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Jordan comprend que Judith lui cache quelque chose…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 11 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2072

Au Spoon, Judith repense à un souvenir troublant aux États-Unis, avant que Jordan ne la ramène à la réalité. Il pense qu’elle s’inquiète encore pour les sœurs Colin, ce qu’elle confirme. Au commissariat, Karim et Damien découvrent que la mère des filles a disparu sans explication. Ils convoquent Luc, leur tuteur. Ce dernier affirme être le parrain de Diane et Esmée, orphelines de père, et assure que leur mère est partie en retraite spirituelle au Népal.

Pendant ce temps, Diane croise Violette et se plaint des soupçons de Jordan. Plus tard, Violette en parle à Bastien, qui admet lui aussi trouver les sœurs étranges.



De son côté, Karim conclut pourtant que tout est normal chez les Colin. Judith se dit soulagée, mais Jordan sent qu’elle lui cache quelque chose sur son passé américain. Le soir, Violette voit Esmée devant une pharmacie et remarque une blessure suspecte à son poignet. Esmée prétend être tombée de vélo avant de repartir précipitamment avec Luc.

Aux Halles, Christelle tente de redonner le sourire à Sylvain. Mais lorsqu’elle refuse de partir à Paris pour Noël afin de rester à sa boutique, Sylvain lui lance un ultimatum : ses fleurs ou lui. Elle choisit son travail, et il part dormir à l’hôtel, soutenu par Bruno.

VIDÉO Demain nous appartient du 11 novembre- extrait de l'épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.