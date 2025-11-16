Demain Nous Appartient spoiler : Bart inquiet pour le Spoon (vidéo épisode du 20 novembre)

Par /

Publicité

Demain nous appartient spoiler – Bart va vivre une semaine compliquée dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va recevoir un courrier recommandé du propriétaire du local du Spoon et il pourrait bien tout perdre !


Demain Nous Appartient spoiler : Bart inquiet pour le Spoon (vidéo épisode du 20 novembre)
Capture TF1


Publicité

Il explique à Sarah que selon lui, il ne prendrait pas soin du local et il y aurait des souris ! Quand il est venu au Spoon, ils ont trouvé un piège avec une souris morte. Sauf que ni Bart ni ses employés n’ont installé de pièges !

En plus de Sarah, Bart a décidé de demander l’aide de Victor Brunet. Il lui explique tout et lui montre son bail. Victor en prend des photos pour demander l’avis de Lou, avocate. Il promet d’aider Bart, qui a fait beaucoup pour son fils Timothée quand ils étaient en coloc.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : une prise d’otages, un retour, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025


Publicité

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2078 20 novembre 2025 : Bart dans la tourmente

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

A LIRE AUSSI
Demain Nous Appartient spoilers : une prise d’otages, un retour, les résumés jusqu’au 5 décembre 2025
Demain Nous Appartient spoilers : une prise d'otages, un retour, les résumés jusqu'au 5 décembre 2025
Demain Nous Appartient spoilers : enlèvement, drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 17 au 21 novembre 2025)
Demain Nous Appartient spoilers : enlèvement, drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 17 au 21 novembre 2025)
Demain Nous Appartient spoiler : le choc, Jordan disparait ! (vidéo épisode du 20 novembre)
Demain Nous Appartient spoiler : le choc, Jordan disparait ! (vidéo épisode du 20 novembre)
Demain Nous Appartient du 14 novembre : Judith et Violette font une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2074 en avance)
Demain Nous Appartient du 14 novembre : Judith et Violette font une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2074 en avance)


Publicité


Retour en haut