Star Academy : Ema sort du silence après son élimination



Publicité





C’est Ema qui a été éliminée de la Star Academy 2025 vendredi soir à l’issue de la quatrième semaine d’aventure. Après un mois passé au château, Ema est sortie du silence aujourd’hui en s’exprimant pour la première fois sur son compte du réseau social Instagram.





« C’était une aventure incroyable, où j’ai rencontré des gens incroyables, dans un château incroyable, avec des profs incroyables, des parrains et artistes incroyables » a écrit Ema.







Publicité





« Je suis tellement fière d’avoir fait partie de cette promo de fou, qui marquera ma vie à jamais. J’ai bien ris, et j’ai bien pleuré aussi, mais tout ce que je retiendrais c’est que j’ai désormais 16 nouveaux amis. » a-t-elle poursuivi.

Concernant son abandon avant les votes des élèves, Ema a expliqué : « Partir n’a pas été une décision facile, mais c’était la bonne pour moi. Je suis partie en restant fidèle à qui je suis, et c’est ce dont je suis la plus fière. Le meilleur reste à venir, j’en suis convaincue, et j’espère que vous le serez avec moi!!« .



Publicité





Ema devrait être invitée de Yann Barthès demain soir dans Quotidien sur TMC.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations du 16 novembre : Anouk, Léa et Jeanne au top, le résumé complet