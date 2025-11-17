« La mule » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (17 novembre 2025)



« La mule » : histoire et interprètes du film de France 3. Ce soir, lundi 17 novembre 2025, France 3 rediffuse le film évènement de Clint Eastwood « La mule ». Un film très personnel inspiré de la vie de Leo Sharp (Earl Stone dans le film), vétéran de la Seconde Guerre mondiale.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming sur FranceTV.







« La mule » : l’histoire

À plus de 80 ans, Earl Stone touche le fond : ruiné, isolé, et menacé de perdre son entreprise. Quand on lui propose un travail qui ne consiste, semble-t-il, qu’à conduire d’un point A à un point B, il accepte sans hésiter. Il ignore toutefois qu’il vient de devenir passeur pour un cartel mexicain.



D’une efficacité redoutable, Earl se voit confier des chargements toujours plus volumineux, ce qui incite les chefs du cartel, méfiants par nature, à lui assigner un « superviseur » chargé de garder un œil sur lui. Mais l’attention qu’il attire ne vient pas uniquement du cartel : Colin Bates, agent de la DEA, s’intéresse de près à cette mystérieuse nouvelle « mule ».

Pris en étau entre les forces de l’ordre, les sbires du cartel et un passé qui menace de le rattraper, Earl se retrouve entraîné dans une course contre la montre aussi dangereuse qu’inéluctable.

Interprètes

Au casting, Clint Eastwood en personne mais aussi : Laurence Fishburne, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Alison Eastwood, Michael Peña, Taissa Farmiga

Bande-annonce