N’oubliez pas les paroles du 25 novembre : Angélique continue, quels gains pour la maestro ?

N’oubliez pas les paroles du 25 novembre 2025, 5 victoires pour Angélique – Nouvelles victoires d’Angélique ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a conservé son micro d’argent et a continué à faire monter ses gains.











Dans le détail ce mardi soir, Angélique n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite gagné la jolie 5.000 euros sur la deuxième. Elle arrive ainsi au total de 35.000 euros en 5 victoires. Elle pourrait rapidement passer le cap des 50.000 euros !

N’oubliez pas les paroles du 25 novembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.