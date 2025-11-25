Demain Nous Appartient spoiler : Marguerite aide Benny et Kévin (vidéo épisode du 28 novembre)



Demain nous appartient spoiler – Benny cherche un appartement pour s’installer avec son frère, Kévin, dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Depuis qu’ils ont été expulsé, ils vivent chez Chloé et Alex mais ils ont hâte d’avoir leur chez eux… Et dans quelques jours, Marguerite va les aider !











En effet, la cousine de Raphaëlle va décidé de se faire passer pour la fiancée de Benny afin qu’il ait le bail de l’appartement ! L’agent immobilier trouve la situation étrange, elle se demande pourquoi ils veulent que le bail ne soit qu’au nom de Benny. Mais Marguerite sait se montrer particulièrement persuasive…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2084 du 28 novembre 2025 : Marguerite aide Benny

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.