Demain Nous Appartient spoiler : Jordan apprend une mauvaise nouvelle (vidéo épisode du 6 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Jordan et Judith vont avoir de gros doutes sur Diane et sa soeur Esmée dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, ils soupçonnent que leur père les maltraite… Mais Jordan va apprendre une mauvaise nouvelle.











Alors que Jordan donne des cours de soutien à Diane depuis quelque temps, il la retrouve devant le lycée et elle lui annonce qu’elle n’a plus besoin de lui. Pris de court, Jordan lui demande si cette décision a un lien avec les soupçons que lui et Judith ont au sujet de son père. En effet, ils pensent que Diane et sa sœur subissent des mauvais traitements. Irritée, Diane assure une nouvelle fois qu’elle ne court aucun danger, mais Jordan peine à la croire…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2069 du 6 novembre 2025 : Diane écarte Jordan

