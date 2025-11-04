« Boire » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (4 novembre 2025)



Publicité





« Boire » au programme TV du mardi 4 novembre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Boire ». Il avait été déprogrammé en septembre pour un hommage à Robert Redford.





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







Publicité





« Boire » : présentation

Boire, c’est amplifier nos émotions, délier les langues, provoquer rires et larmes, rapprocher les cœurs et les corps. Véritable art de vivre à la française, l’alcool se fait tour à tour exaltant, réconfortant et libérateur. Mais derrière cette apparente légèreté se cache une autre vérité : celle des excès, des dangers, des maladies et des violences. L’alcool rassemble autant qu’il divise, il libère autant qu’il détruit.

Autour d’un cercle de parole, Lou, Charlotte, Baptiste, David, Marie, Jean-François et l’artiste Rose interrogent les multiples visages de l’alcool : ses promesses, ses mirages, ses ravages. De l’initiation à la dépendance, du déni à la sobriété, ils livrent des témoignages sincères, parfois drôles, mêlant souvenirs de fêtes, de rires et de lendemains difficiles, mais aussi récits de dépendance, de souffrance et de violences, qu’elles soient conjugales ou sexuelles.



Publicité





Ces récits d’ivresse s’entrelacent à des images d’archives issues de la culture populaire française. Florence Foresti, Coluche, Marguerite Duras, Bernard Pivot ou encore Gad Elmaleh viennent feuilleter, aux côtés des témoins, l’album de famille d’un pays où l’alcool fait partie intégrante de l’identité collective.

À travers ces voix et ces archives, le film révèle une prise de conscience : celle d’un changement profond dans notre rapport à l’alcool, ce produit omniprésent qui structure encore largement la vie sociale en France.

Enfin, une enquête inédite de l’Ifop, réalisée pour le documentaire, vient éclairer les comportements, les habitudes et les conséquences de la consommation d’alcool dans la société française d’aujourd’hui.