Ici tout commence du 10 novembre : Clotilde fait une révélation choc (résumé + vidéo épisode 1303 en avance)

Ici tout commence du 10 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1303 – Teyssier va chercher à découvrir ce que cachent Clotilde et les Jourdain ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Clotilde va finir par faire une révélation choc…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 10 novembre – résumé de l’épisode 1303

Teyssier cherche à comprendre pourquoi Auguste Armand a légué l’hôtel Jourdain à Andréa et Jeanne. Pour esquiver ses questions, Andréa lui propose un marché : elle organisera un vote sur le partenariat avec l’Institut s’il arrête de fouiller leur passé. Teyssier accepte.

À l’Institut, Clotilde cuisine avec Joachim, sans parvenir à se changer les idées. Hector vient lui parler et pense qu’elle refuse de travailler avec lui à cause de son accident. Elle nie et prétend manquer de temps, avant de préciser qu’elle votera contre le partenariat.



Teyssier confie à Constance qu’il soupçonne les Jourdain de cacher quelque chose. Celle-ci lui conseille d’en parler à Clotilde, mais la cheffe Armand assure ne rien savoir. Lors du vote, Andréa, Jeanne, Rose, Hector et Teyssier valident le partenariat, tandis que Clotilde reste opposée. Plus tard, en goûtant les plats d’Hector, Teyssier découvre qu’il connaît les secrets culinaires d’Auguste Armand. Il en déduit qu’Hector est son fils, ce que Clotilde finit par confirmer à Rose.

De son côté, Pénélope confie à Gaëtan qu’elle regrette d’avoir couché avec Gary, perturbée après avoir revu son ex. En cours, elle remarque la complicité entre Gary et Ninon, qui avoue à sa sœur avoir un faible pour lui. Plus tard, Pénélope demande à Gary de garder leur aventure secrète.

Tom reproche à Milan de le négliger. Pour se faire pardonner, ce dernier l’invite à la dégustation d’Anaïs au Double A. Si les tapas et pâtisseries libanaises séduisent tout le monde, Tom critique ouvertement les plats. Anaïs l’accuse de mauvaise foi, et Tom lance alors un défi : il organisera un repas chez lui le lendemain pour prouver qu’il peut faire mieux.

Ici tout commence du 10 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.