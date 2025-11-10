Audiences 9 novembre 2025 : « Beast » leader devant « Mon crime »



Audiences 9 novembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Beast », qui a intéressé 2,75 millions de téléspectateurs pour 15,1% de pda.





C’est devant France 2 avec le film inédit « Mon crime », qui a réuni 2,69 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.







Audiences 9 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl », qui a été suivie par 1,96 million de téléspectateurs pour 10,6% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,62 million de téléspectateurs pour 9,6% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie