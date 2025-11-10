Plus Belle La Vie du 10 novembre 2025 : Louis s’enfuit, Barbara désespérée (résumé + extrait vidéo épisode 460 en avance)



Plus belle la vie du 10 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 460 de PBLV – Louis est sur le point de prendre la fuite cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Barbara est désespérée et a une idée folle pour le sortir de là…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 novembre 2025 – résumé de l’épisode 460

Barbara se lève et cherche Louis. Jennifer ne l’a pas vu et suppose qu’il est déjà parti travailler. Intriguée, Barbara découvre ses clés posées dans l’entrée. Inquiète, elle inspecte la chambre : Louis a pris toutes ses affaires. Au commissariat, Morgane apprend que Louis Robbie est « hors zone ». Elle en informe Jean-Paul et Ariane. Cette dernière rappelle que Louis est chauffeur VTC, donc rien d’étonnant à ce qu’il soit près de la gare routière. Mais Chabrol a alerté Morgane : cela fait plus de vingt minutes qu’il stationne là-bas. Morgane veut s’y rendre, mais Ariane insiste pour y aller à sa place. Morgane ne comprend pas, et Jean-Paul lui conseille de laisser faire Ariane….

Louis s’apprête à fuir quand Ariane le rattrape. Elle le confronte : ce qu’il fait est très grave. Louis affirme que Chabrol est un pourri et qu’il n’a pas le choix. Ariane ne comprend pas et l’accuse d’abandonner Barbara, Yaël et Zoé. Louis explique que Chabrol le tient : il agit pour protéger les siens. Ariane le somme de rentrer chez lui — sinon, c’est la prison.



Louis finit par rentrer. Il s’excuse auprès de Barbara, qui lui demande s’il a lu ses messages. Il acquiesce, sans vraiment répondre à la raison de son retour. Elle veut comprendre et lui demande s’il l’aime. Louis assure que oui, mais explique que Chabrol détient le bornage de son bracelet près de la Croix des Moulins, le jour du casse. Il est piégé. Barbara veut trouver une solution, mais Louis lui répète que disparaître est la seule issue.

Ariane confronte Chabrol à son tour. Elle veut savoir pourquoi il a signé Louis, simple chauffeur VTC. Chabrol affirme qu’il mérite un suivi renforcé. Ariane l’accuse de harcèlement administratif : Louis a été libéré pour bonne conduite. Chabrol rétorque qu’elle manque de recul et sous-entend qu’elle a un faible pour les mauvais garçons. Ariane encaisse mal la provocation et quitte les lieux, furieuse.

Au bar, Thomas est tendu. Malgré le succès, les bénéfices ne suivent pas. Aya lui rappelle les sommes qu’il verse à Djawad et lui reproche d’être trop gentil. Thomas a alors une idée : reprendre des études de business pour apprendre à mieux gérer son établissement. De son côté, Barbara confie tout à Ariane et Djawad. Ariane reconnaît que Chabrol est redoutable. Barbara veut agir : effacer les données GPS du bracelet de Louis en piratant le serveur du service pénitentiaire. Ariane comprend où elle veut en venir, mais Barbara assure ne rien lui demander. Elle veut juste savoir comment entrer. Djawad lui dit que c’est impossible, Ariane renchérit : « C’est du délire. » En larmes, Barbara leur reproche leur inaction. Zoé les surprend en pleine discussion…

Plus tard, Zoé remarque la nervosité de sa mère. Elle lui demande si la présence de Barbara a un lien avec Louis. Ariane s’énerve et file prendre un bain pour se calmer. Profitant de l’occasion, Zoé fouille dans son sac et s’empare discrètement de sa carte de police…

Au Pavillon des Fleurs, Blanche rassure Chloé : elle aura bientôt son appartement. Mais elle trouve qu’elle travaille trop. Elle souligne toutefois ses progrès. Chloé lui confie que les cours d’alphabétisation commencent à porter leurs fruits. Plus tard, Blanche répond à un client de Baptiste, impatient car il est en retard. Baptiste s’agace : ils se sont « mal compris » et ajoute qu’il « sait lire ». Une remarque que Chloé prend mal. Le ton monte, Blanche intervient et envoie Baptiste sur son chantier pour calmer la situation.

Plus tard au Mistral, Baptiste distribue ses tracts. Il tente de se réconcilier avec Chloé et présente ses excuses. Mais celle-ci reste froide : elle accepte poliment et s’éloigne pour travailler. Chloé a fait le ménage au cabinet médical, Jennifer la félicite. Chloé remarque un tract de Baptiste et le qualifie de « partout à la fois ». Jennifer lui révèle que Baptiste est le fils d’un médecin du cabinet et du patron du bar — et qu’il a besoin d’un coup de main. Surprise, Chloé apprend aussi qu’il a grandi en foyer, a été adopté et élève seul son fils après un divorce.

VIDÉO Plus belle la vie du 10 novembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

