Ici Tout Commence spoiler : César révèle son secret à Coline (vidéo épisode du 6 novembre)

Ici tout commence spoiler – Coline va finalement percer le secret de César dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle est proche du première année depuis son arrivée à l’institut, Coline est aux petits soins alors qu’elle a découvert le secret qu’il cache à tout le monde.











Dans quelques jours, Coline a remarqué que César a du mal à mémoriser les recettes, elle a décidé de lui préparer des fiches et des vocaux explicatifs. Soupçonnant une possible dyslexie, elle l’interroge, et César lui confirme son trouble, tout en lui demandant de garder le secret afin de ne pas renforcer son image de mannequin superficiel. Heureusement, il peut compter sur le soutien bienveillant de Coline.

5 novembre 2025 : Coline aide César

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.