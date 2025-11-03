Ici Tout Commence spoiler : César révèle son secret à Coline (vidéo épisode du 6 novembre)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Coline va finalement percer le secret de César dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle est proche du première année depuis son arrivée à l’institut, Coline est aux petits soins alors qu’elle a découvert le secret qu’il cache à tout le monde.


Ici Tout Commence spoiler : César révèle son secret à Coline (vidéo épisode du 6 novembre)
Capture TF1


Publicité

Dans quelques jours, Coline a remarqué que César a du mal à mémoriser les recettes, elle a décidé de lui préparer des fiches et des vocaux explicatifs. Soupçonnant une possible dyslexie, elle l’interroge, et César lui confirme son trouble, tout en lui demandant de garder le secret afin de ne pas renforcer son image de mannequin superficiel. Heureusement, il peut compter sur le soutien bienveillant de Coline.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : examens, règlements de comptes, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025
65 novembre 2025 : Coline aide César

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici


Publicité

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoiler : les retrouvailles de Pénélope et… (vidéo épisode du 5 novembre)
Ici Tout Commence spoiler : les retrouvailles de Pénélope et... (vidéo épisode du 5 novembre)
Ici tout commence du 3 novembre : Teyssier fait une découverte (résumé + vidéo épisode 1298 en avance)
Ici tout commence du 3 novembre : Teyssier fait une découverte (résumé + vidéo épisode 1298 en avance)
Ici Tout Commence spoilers : examens, règlements de comptes, les résumés jusqu’au 21 novembre 2025
Ici Tout Commence spoilers : examens, règlements de comptes, les résumés jusqu'au 21 novembre 2025
Ici Tout Commence spoilers : Teyssier à l’hôtel d’application, les nouveaux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 3 au 7 novembre 2025)
Ici Tout Commence spoilers : Teyssier à l'hôtel d'application, les nouveaux, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 3 au 7 novembre 2025)


Publicité


Retour en haut