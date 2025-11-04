Plus Belle La Vie du 4 novembre 2025 : Patrick fait le lien entre les victimes (résumé + extrait vidéo épisode 456 en avance)



Plus belle la vie du 4 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 456 de PBLV – Patrick va faire le lien entre les victimes cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 novembre 2025 – résumé de l’épisode 456

La police cherche toujours à découvrir qui a tué Basile. Pour Idriss, il est impensable que le meurtrier soit extérieur à la résidence Massalia. Jean-Paul affiche les photos et les noms de tous les résidents, tandis que Patrick demande à connaître le lien de chacun avec Basile. Jean-Paul rappelle que le tueur a agi de sang-froid, puisqu’il a administré des somnifères à Basile avant de le tuer. Patrick, lui, envisage la possibilité d’un complice.

À la résidence, Yolande rassure tout le monde : le danger est écarté. Les habitants applaudissent. Noémie trouve que ce confinement a été « passionnant », au grand choc de Steve et Nisma. Noémie veut interroger Nisma, qui a somatisé, pour ses cours, mais celle-ci refuse et Steve prend sa défense. Le retour de Vadim attire la curiosité de Noémie, qui veut aussi l’interroger — il accepte. Jean-Paul arrive alors : tous les résidents vont devoir être entendus un par un.



Idriss interroge Sofiane, qui prend très mal d’être soupçonné. Jean-Paul demande à Idriss de le suivre et ordonne à Sofiane de ne pas bouger. Dans la chambre d’Apolline, celle-ci raconte que sa porte-fenêtre était ouverte à son retour, alors qu’elle avait bien fermé avant de partir. Idriss lui demande de vérifier si rien ne manque. Jean-Paul pense qu’un complice de Basile se cachait dans cette chambre : il ne s’agirait donc pas d’un résident, et ce complice serait encore dans la nature, avec quatre jeunes toujours menacés !

À l’hôpital, Jules arrive accompagné d’un policier pour voir Laura et Morgane, chacune sous surveillance. Morgane lui apprend que Laura va mieux et devrait bientôt se réveiller. Dès qu’il s’en va, Laura ouvre les yeux ! Morgane la teste en feignant de ne pas se rappeler l’année. Laura sourit, émue de la retrouver, et Morgane partage son émotion.

Jean-Paul et Idriss font le point avec Patrick : Basile effectuait des virements vers un compte à son deuxième prénom. Il devait donc avoir un commanditaire, riche et déterminé à éliminer Morgane, Laura, Jules et Vadim. Patrick fait le lien avec l’affaire Delmas ! Au même moment, Éric retrouve Bahram pour avoir des nouvelles de Laura. Bahram lui apprend qu’elle a été transférée dans un autre bâtiment pour des raisons de sécurité. Quelqu’un les espionne… Éric insiste, et Bahram finit par lui révéler où elle se trouve.

Au bar, Djawad retrouve Aya après une nuit blanche. Elle se moque gentiment de lui, persuadée qu’il stresse à l’idée de devenir père, et se réjouit à l’idée d’être tante. Mais Djawad lui annonce qu’Ariane a décidé d’avorter et qu’il l’accompagne à la clinique. Aya est peinée et s’excuse. Djawad avoue qu’il s’était déjà imaginé père d’une petite fille… Aya lui conseille de parler de ses sentiments à Ariane.

Plus tard, à la clinique, Djawad reste aux côtés d’Ariane. Il a pris son après-midi pour l’accompagner et compte passer la nuit chez elle. Ariane le trouve parfait et lui demande comment il vit cette situation. Il plaisante, imaginant ce que serait leur vie avec un enfant. Il lui promet qu’il aurait été le meilleur des pères. Touchée, Ariane renonce à l’avortement et lui demande de l’emmener manger un morceau. Ils s’en vont ensemble.

Benoît Chabrol, du service pénitentiaire de Marseille, débarque chez Barbara et croise Jennifer. Glacial, il demande à Barbara et Louis qui est cette jeune femme qui vient de sortir. Barbara explique que c’est une amie, et Louis précise qu’il y a aussi le fils de Barbara dans la maison. Chabrol insiste, demandant s’ils entretiennent une autre relation avec Jennifer. Choqués, ils nient. Il note alors son nom.

Plus tard, Barbara raconte à Luna la visite de l’agent pénitentiaire persuadé qu’ils formaient un trouple. Puis elle évoque le crush de Jennifer, mais Luna préfère ne pas s’en mêler, estimant qu’il faut respecter sa vie privée. Barbara, plus curieuse, veut interroger Babeth, mais Luna s’y oppose. De son côté, Louis, inquiet après la venue de Chabrol, consulte son avocate. Elle le rassure : cette enquête est une procédure normale et son dossier avance bien. Elle lui prend la main et lui affirme qu’ils touchent au but. Thomas observe la scène. Quand Louis part, il lance un regard appuyé à l’avocate, qui comprend ses soupçons et lui dit de se détendre avant de s’en aller.

VIDÉO Plus belle la vie du 4 novembre 2025 – extrait vidéo

