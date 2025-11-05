Ici Tout Commence spoiler : Clotilde bouleversée face à... (vidéo épisode du 10 novembre)



Ici tout commence spoiler – Clotilde va être bouleversée dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, alors qu’elle est en cuisine avec Joachim, Hector fait son entrée… Et on peut dire que son arrivée est un choc pour Clotilde, qui semble cacher quelque chose vis à vis du chef de l’hôtel Jourdain.











Clotilde ne fait pas les présentations entre Hector et Joachim, ce dernier s’éclipse. Et si Hector a fait le déplacement, c’est parce qu’il aimerait savoir pourquoi elle a refusé d’encadrer le menu du brunch avec lui…

Clotilde ne semble pas trouver les mots, toujours sous le choc de le revoir. Quand il évoque son handicap, la cheffe Armand est bouleversée… Aurait-elle un rapport avec ce qui est arrivé à Hector ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1303 du 10 novembre 2025 : Hector confronte Clotilde

