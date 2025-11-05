Star Academy du 5 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 5 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mardi des académiciens. La journée commence par le cours de théâtre de Papy. Plusieurs filles arrivent en retard. Place à de l’impro en équipes.











Après le cours, Ema décide de défaire sa valise. Elle est convaincue que l’équipe jaune va être immunisée, elle espère que ranger ses affaires va lui porter chance.

Alors que tout le monde attend le verdict, Michaël arrive pour le bilan des évaluations. Il annonce que l’équipe Bleue était en dessous alors que ça a été serré entre les Jaunes et les Roses. Il annonce qu’il n’y a eu que 0,2 points d’écart et c’est les Jaunes qui sont immunisés ! Evidemment, les roses sont très déçus. Jeanne craque et pleure, elle craint d’être éliminée.

Fanny et Lucie arrivent ensuite pour la répartition des chansons du prime. Les Roses et les Bleus vont s’affronter sur 3 face à face : chant, danse et expression scéniques. Et un membre de chaque équipe en danger aura un duo avec un artiste : Anouk chantera « Comme un boomerang » avec Etienne Daho, Sarah chantera « La vie en rose » avec Zaz. Bastiaan et Ema chanteront avec Clara Luciani. Lily chantera avec Ridsa. Pour le tableau chanté / dansé, c’est Léa qui l’a obtenu sur « Houdini » de Dua Lipa.



L’équipe rose retrouve Jonathan pour apprendre la chorégraphie de danse du face à face. Et les Bleus sont avec Fanny pour répéter la chanson. Ils inversent ensuite. Quand les Bleus répètent la danse, Noah galère et les autres essaient de le pousser.

Ema appelle ses parents et leur annonce son immunité. Et Maëlle débarque au château avec un énorme gâteau ! Ils improvisent un boeuf autour du piano sur « L’effet de masse ».

