Ici Tout Commence spoiler : drame à l’hôtel Jourdain ! (vidéo épisode du 20 novembre)

Ici tout commence spoiler – Coup de théâtre en vue à l’hôtel Jourdain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que l’inauguration doit avoir lieu le lendemain, toute la cuisine a été saccagée !











Zoé, Léonard, Ismaël, Jeanne et Clotilde découvrent l’étendue des dégâts. L’électricité a été coupée, ils ont perdu tout ce qui était dans les frigos ! Clotilde accuse directement Hector mais Jeanne et Ismaël le défendent : jamais il ne serait allé jusque là ! Clotilde et la brigade décident de tout faire pour sauver l’inauguration. De leur côté, Ismaël et Léonard soupçonnent Bianca d’avoir voulu se venger…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1310 du 20 novembre 2025 : la cuisine de l’hôtel saccagée

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.